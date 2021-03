Mis Manos è il nuovo album di Camilo: la tracklist

Mis Manos è il nuovo album di Camilo. Nella sua carriera ha vinto 1 Latin Grammy Award ed è stato nominato 7 volte ai Latin Grammy Awards, ottenendo oltre 10 miliardi di stream in tutto il mondo. “L’intero album è stato scritto, prodotto, registrato e curato da me – ha dichiarato il cantante -. Ogni giorno sono sempre più convinto che Dio mi abbia creato con uno scopo e un’intenzione, e se sono stato creato a sua immagine e somiglianza, Lui si presenta a me sotto forma di creatività e intuizione. Le mie mani diventano un veicolo per trasformare tutto in canzoni”.

Ci sono numerose collaborazioni nel disco, tra cui con la band messicana Los Dos Carnales in Tuyo y Mío e gli artisti venezuelani Mau y Ricky in Rolex.

“Le mie mani” (Mis Manos) saranno ciò che userò per abbracciare La Tribù una volta che questa pandemia sarà finita – ha continuato l’artista – Le mie mani suoneranno la chitarra e toccheranno il microfono ai concerti quando canterò le canzoni che sono diventate parte di tutte le nostre vite”.

Camilo ha pubblicato dei visual, diretti e prodotti da Evaluna Montaner e Cristian Saumeth, per ogni brano del disco, tutti visibili su YouTube.

Mis Manos di Camilo: la tracklist dell’album

“Millones”

“KESI”

“Manos de Tijera”

“Mareado”

“Tuyo y Mío” con Los Dos Carnales

“Rolex” con Mau y Ricky

“Machu Picchu” ft Evaluna Montaner

“Ropa Cara”

“Vida de Rico”

“Bebé” con El Alfa

“5 pa las 12”.