Baozi nei Rick Owens è il nuovo singolo di Warez, distribuito da Believe. Il brano anticipa l’uscita del primo album ufficiale da solista del rapper milanese. Reduce dagli ottimi riscontri di critica e pubblico ottenuti con “DM” – EP firmato insieme a Nerone e pubblicato durante il lockdown – e dopo aver pubblicato il singolo “Stonk”, Warez ribadisce tutta la sua passione per la cultura orientale, a cui fa continui riferimenti, in questo caso già a partire dal titolo.

La produzione musicale è firmata 2P, dj e producer già al fianco di Ensi. Il brano, che musicalmente Warez definisce “asian trap”, gioca sul contrasto tra un piatto tipico e molto popolare della cucina cinese, il baozi (usato come metafora), e i capi d’abbigliamento di prestigio dello stilista statunitense Rick Owens: due mondi opposti accostati perché se il rap nasce dal basso è anche vero che da sempre si nutre di status symbol legati ai piani alti per rappresentare la rivalsa economica.

Dopo che, nel 2018, “Skills” è entrata nella colonna sonora della serie TV Netflix “Baby”, e “Casa Free?”, con il featuring di Nitro e la produzione di tha Supreme, è diventata una hit, Warez, nel 2019, ha realizzato vari brani tra cui “Plans”, insieme al rapper londinese Romzy, e in questo 2020, dopo l’exploit di “DM” in coppia con Nerone, si sta concentrando di nuovo sul suo percorso solista e “Stonk” e “Baozi nei Rick Owens” rappresentano l’antipasto di un disco ufficiale.