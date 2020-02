Bello Figo rende privato il suo profilo Instagram

Bello Figo ha scelto di rendere privato il suo profilo Instagram. Il popolare e chiacchierato trapper e youtuber ghanese naturalizzato italiano scatena sempre aspre e durissime polemiche in Rete e non solo.

Tra polemiche politiche e video girati senza autorizzazione all’Università di Pisa oltre a concerti saltati all’ultimo, Bello Figo riesce sempre a scatenare un vespaio di critiche.

Di recente ospite a Live – Non è la D’Urso, Bello Figo ha respinto le critiche per il video all’università: “All’inizio, siccome il video si chiama Trombo a facoltà, il mio stile di vita è flexare, divertire. Il mio videomaker voleva giocare con il gioco di parole facoltà… con la facoltà… Le ragazze nell’aula dell’Università erano a ballare e flexare… Tanti miei video musicali sono così. Non sono stato denunciato. All’inizio ci contattavano, ma siccome non li c***vo, si saranno inca**ati. Quando scoppiano le cose, ci sono in mezzo i giornali e ho deciso di venire da te a parlarne. Il mio look è una mia idea, cambio colore di capelli ogni due settimane”.