Brace è il nuovo singolo della cantante Regina. Il brano sarà disponibile in radio e nei digital store da venerdì 26 gennaio. L’artista brasiliana è diventata famosa in Italia con il suo primo singolo, “Killing me softly” (cover dance della mitica canzone dei Fugees).

Impossibile riassumere in poche righe la ricca carriera della cantante brasiliana. Il suo primo singolo, Killing me softly, diventa nell’autunno ’96 uno dei singoli di maggior successo in Italia in termini di vendite e molto gettonato nelle discoteche. Poi è la volta di Day By Day, la canzone inedita più famosa di Regina e uno dei singoli dance da top 10 di maggior successo in Italia, Europa e anche America.

Moltissimi i suoi concerti. Come non ricordare la partecipazione, tre anni fa, all’evento Sziget Festival a Budapest, insieme a Dua Lipa, Liam Gallagher, Bastille e molti altri artisti. E da quattro anni, ogni mattina dalle 9 alle 12, è in onda su Radio 101 in Procediamo, con Fernando Proce e Sabrina Bambi, e il sabato sera ci fa ballare nel Dance party.

Oltre all’attività di cantante, autrice e compositrice, ha partecipato ai più importanti show musicali e trasmissioni (radio e televisive) come: Festivalbar, Super, Help, Roxy Bar, 105 Night Express, Deejay TV, Furore, Doppia Vù, San Remo Dance, Euro Machine (Matchmusic), Crazy Dance, Live Zone (Disney Channel), Mtv, All Music, ecc, In Brasile e in Francia ha fatto le sue prime esperienze come attrice, dove ha lavorato con artisti del calibro di Irene Papas e Filippe Leotard nel film Le Banquet di Marco Ferreri.

Regina ha fatto parte del cast della trasmissione Markette condotta da Piero Chiambretti, in onda su La7, per poi proseguire su Canale5 e Italia 1, con il Chiambretti Night. Nel 2003 è presente nell’album I Molteplici Mondi di Giovanni, dove canta O Tempo e o Vento, scritto da lei insieme a Neffa. Nel 2014, esce il singolo Wanna Be Free che ha riscontrato grande successo nei club gay in Brasile e in seguito anche in tutta Europa. Nel 2015 Regina in coppia con Rafael Lelis riassaggia le note della tribal house con Let your body, e nel film Matrimonio al Sud (di Paolo Costella, con Massimo Boldi) interpreta uno dei pezzi storici di Etta James, At Last. Nell’estate del 2016 esce Ibiza Vibe firmato da Smilax Publishing DJ, pezzo house funky che fa ballare la folla tanto da essere inserito nella pregiata Pacha Compilation Vol. II.

Regina, è un’artista completa che continua sempre a sorprenderci.