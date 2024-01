I The Kolors a Sanremo 2024: “Siamo grati a Maria De Filippi”

I The Kolors saranno in gara al Festival di Sanremo 2024 di Amadeus con il brano Un ragazzo una ragazza, che è tra i favoriti alla vittoria finale della kermesse canora nazional popolare. Il leader della famosa e amatissima band musicale Stash ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi della famiglia Berlusconi: «La cosa che mi piace, a prescindere dai voti, è che si parli di uno “stile The Kolors”, cioè di una identità sonora che, se me lo avessero detto la prima volta che siamo entrati in studio di registrazione e abbiamo deciso di chiamarci The Kolors, non ci avrei creduto. Sono fiero di questo».

I tormentoni dei The Kolors e la gratitudine a Maria De Filippi

Stash ha rivelato: «Sono l’ultimo a poter dare la ricetta del tormentone perché quello di Italodisco è stato un successo inaspettato. Dovevamo vedercela, nel campionato delle hit estive, con top player che si erano uniti per realizzare brani accattivanti. È un brano nato per caso in studio, dalle note uscite da un sintetizzatore e una frase che ci siamo detti mentre scrivevamo: “presto, che non resisto”».

In merito al brano sanremese ha asserito: «Come nasce “Un ragazzo una ragazza?”. Un anno fa eravamo alla stazione Centrale di Milano e abbiamo visto un ragazzo che tentava un approccio con una ragazza. Notavamo la sua difficoltà nel muoversi off line, fuori dalla protezione dei social, per rompere il ghiaccio. Oggi i social hanno tolto fatica ed emozione a quella parte naturale di avvicinamento».

Poi un pensiero di gratitudine alla produttrice e conduttrice tv di Amici, Maria De Filippi: «Quando facemmo il provino per Amici, nel 2014, ci travestimmo da quella che, secondo noi, era una “band che può essere presa ad Amici”, e cantammo brani in italiano tipo “In ginocchio da te”. Non stava andando benissimo e, allora, visto che avevamo appena composto Everytime – avevo scritto le parole in auto, in tangenziale, in un inglese inventato, mentre arrivavamo allo studio – dissi: “Facciamo quella”. Appena partì la canzone, Maria De Filippi si alzò e mi disse: “Ti devo tranquillizzare, questa è molto più forte delle cover in italiano. Prima stavate cercando di entrare ad Amici, adesso siete veri. E sappiate che, se entrerete qui, dovrete essere veri, qui vince chi non finge”. La sua fu una carezza al cuore e dissi: “Lei è la più rock di tutti”. Ricordo che, dopo qualche puntata, incontrai Morgan sui Navigli, che mi disse: “Non avevo capito che foste voi, sembrava il video di una band inglese che, per gioco, indossava una maglia di Amici”».

Chi vincerà Sanremo 2024? La lista dei cantanti in gara

Nel cast dei Big sono entrati a far parte di diritto anche i vincitori di Sanremo Giovani 2023: Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Il cast artistico del Festival di Sanremo 2024 è davvero fortissimo e spettacolare.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Dargen D’Amico – “Onda Alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto Qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu No”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Bertè – “Pazza”

Mahmood – “Tuta Gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr. Rain – “Due Altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click Boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”

Clara – “Diamanti grezzi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

bnkr44 – “Governo punk”