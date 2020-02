Bugo rispedisce al mittente l’appello di Morgan: “Imbarazzante”

Bugo non ha affatto raccolto l’appello di Morgan lanciato dal salotto tv di Barbara D’Urso, Live, e ha definito la cosa “imbarazzante”. Il cantante è intervenuto sulla questione al programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Morgan e Bugo a Sanremo 2020 – Foto: Facebook

Dopo i furiosi litigi con Bugo e il suo entourage, l’eccentrico e stravagante cantautore Marco Castoldi aveva rivolto il seguente appello al collega: “Ascoltami, ti chiedo scusa se te chiedi scusa a Sergio Endrigo per lo scempio che hai fatto di Canzone per Te. Poi torniamo a cantare insieme”.

Bugo ha dichiarato in radio: “Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire ‘Facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo’. Io non devo chiedere scusa a Endrigo. Non è un patrimonio di Morgan, ma dell’umanità. Chiedere una cosa così, dopo dieci giorni, la trovo una cosa imbarazzante”.

Bugo è profondamente rattristato per l’atteggiamento di Morgan: “Ora non ho intenzione di far pace, la cosa è stata così grande che non basta andare in tv e dire ti voglio rivedere. Se mai risolverò questa cosa, in futuro, lo farò in privato”.

Morgan non la prenderà affatto bene, non credete?