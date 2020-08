Calmo è il nuovo singolo di Sethu: il secondo dell’artista classe 1997 per Virgin Records (Universal Music Italia) dopo la pubblicazione, il 22 maggio scorso, di “Blacklist”. Anche questa volta la produzione musicale è del fratello gemello JIZ.

gioca sui contrasti di toni: Sethu sussurra, “parla” e urla su un ritmo lineare prodotto da suo fratello gemello JIZ che, incastrando dei suoni ricercati su beat e voce, valorizza al massimo questi cambi di flow. Il brano è nato in questi ultimi mesi, in particolare nei momenti in cui, di fronte a uno stato d’animo di frustrazione, Sethu ripeteva a se stesso “sono calmo, va tutto bene”, frase ripresa nel ritornello urlato dal sapore liberatorio. “Calmo” è nato improvvisando durante una sessione in studio tra i due gemelli e il testo, durante la lavorazione, ha acquisito una buona dose di autoironia utile a stemperare la tensione. Alla luce di tutti questi contrasti, Sethu definisce il brano “schizofrenico”.

Già negli ultimi due anni, nel percorso da indipendente, Sethu ha messo in luce la sua versatilità artistica, una predisposizione naturale verso quella che definisce “liquidità musicale”, qualità quanto mai contemporanea che gli permette di esprimere liberamente vari umori e stati d’animo, spaziando tra stili diversi. “Calmo” è un ulteriore passo avanti in questo percorso e ribadisce la sintonia e la complementarietà che SETHU condivide con suo fratello gemello JIZ: ormai da anni i due creano musica insieme e questa passione li unisce in una maniera ancora più stretta di quanto si possa immaginare.