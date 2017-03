Carmen Russo lancia Muevete

Carmen Russo ha lanciato un nuovo singolo per l’etichetta The Shark Record e Hit Latin. Il titolo del nuovo brano della poliedrica, amatissima e spumeggiante attrice, ballerina e showgirl Carmela Carolina Fernanda Russo si intitola Muevete! E’ uscito dal 15 Febbraio in tutti i più importanti store musicali digitali. La produzione è a cura di Efrem Sagrada e di Gregorio Mascaro. Il pezzo è stato scritto con la collaborazione di Enzo Paolo Turchi e della stessa Carmen Russo.

La moglie di Enzo Paolo Turchi ha dichiarato: “Dopo diverse esperienze musicali, mi è stato proposto questo progetto per il quale sentito il brano, peraltro in una lingua e con dei ritmi che mi sono familiari, mi è piaciuto talmente per come l’ho trovato trascinante da decidere subito di realizzarlo. Spero abbia lo stesso effetto su chi lo ascolterà”.

