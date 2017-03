Stefania Corona e Alvaro Vitali lanciano Puzzle Sound

Stefania Corona ha lanciato il suo nuovo album intitolato Puzzle Sound, che vede la straordinaria partecipazione di Alvaro Vitali, suo partner sia nella vita che nel lavoro. L’album su etichetta Arnaldo Curti srl e Fantasy Records è disponibile su Believe, nei migliori store musicali e nella grande distribuzione. Il progetto è stato prodotto da Arnaldo Curti ed Efrem Sagrada ed è distribuito da Fonola.it. Puzzle Sound è una raccolta di 11 brani più un remix.

L’ uscita dell’album Puzzle Sound è stata anticipata dal singolo Aiutaci Pierino, che può contare sulla presenza in veste di special guest dell’attore romano Alvaro Vitali. Il secondo brano Tic Tac blues è dedicato al padre della cantautrice Stefania Corona, lui che l’avvicinò alla musica essendo stato un grande batterista jazz. Il pezzo ha un’aria vagamente anni Trenta ed è influenzato dallo spirito blues, che caratterizza la vocalità e la musicalità di Stefania, come in ogni brano anche Tic Tac blues spicca notevolmente la contaminazione del sax.

In bocca al lupo a Stefania e Alvaro!