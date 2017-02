City of Stars è la migliore canzone originale agli Oscar 2017

Era forse prevedibile: tra i tanti Oscar vinti in questa cerimonia del 2017, La La Land ha ottenuto anche il premio per la migliore canzone originale, grazie a City of Stars.

Con due nomination nella categoria Miglior Canzone, il film si è aggiudicato anche al premio Oscar Miglior Colonna Sonora: com’è giusto che sia, dato che era l’unico musical in gara. Durante il momento dedicato alle esibizioni John Legend ha dato una sua interpretazione dei due pezzi.

Oltre a City of Stars, infatti, è stata premiata l’intensa Audition (The Fools Who Dream), suonate al piano dal musicista accompagnato da una coreografia molto suggestiva. La scelta del cantante non è stata casuale, dato che John Legend è presente nel cast di La La Land, nei panni di un amico del protagonista.