Chi è Afrojack? Età, altezza, biografia, figlia, dj, carriera, canzoni ed Elettra Lamborghini

Chi è Afrojack? Qual è il suo vero nome? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Il disc jockey, produttore discografico e remixer olandese di origini surinamesi è diventato molto famoso in Italia anche per via della sua storia d’amore con la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, Elettra Lamborghini. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata del cantante.

Afrojack – Foto: Facebook

Chi è Afrojack? La biografia

Afrojack – Foto: Facebook

Afrojack è lo pseudonimo di Nick van de Wall. Nato il 9 settembre 1987, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Spijkenisse, Paesi Bassi, Afrojack è alto 2,08 metri. Sua madre è olandese e suo padre è surinamese. Nick ha iniziato molto presto ad immergersi nel mondo della musica. All’età di 5 anni ha iniziato l’apprendimento del pianoforte. Crescendo, durante i suoi studi, ha trascorso la maggior parte del suo tempo ad ascoltare vari generi musicali. A 11 anni, ha scoperto il sequencer FL Studio, un noto programma per comporre musica elettronica, con il quale ha iniziato a muovere i primi passi nella produzione di brani.

Chi è Afrojack? La carriera

Afrojack – Foto: Facebook

Nel 2006 è uscito il suo primo singolo, F*ck Detroit. Con l’aiuto di Sidney Samson e Laidback Luke, DJ di fama internazionale nonché suoi connazionali, ha inciso il singolo In Your Face. Nel 2007 ha iniziato ad evolvere i suoi progetti sotto lo pseudonimo di Afrojack, determinato a diventare un grande DJ e produttore. Ha prodotto anche con noti artisti internazionali, come David Guetta, Josh Wink, Dave Clarke, Laidback Luke, Fedde Le Grand, Erick E, Sidney Samson, Chuckie, Marco V, Benny Rodrigues e Roog. Nello stesso anno, Afrojack ha creato una sua etichetta discografica, la Wall Recordings. Ma la svolta decisiva è arrivata nell’estate del 2010, quando ha incontrato la cantante connazionale Eva Simons, con cui ha realizzato la hit Take Over Control, pubblicata in digitale nei Paesi Bassi il 14 agosto 2010, e il 22 settembre 2010, sempre in digitale, anche nel resto del mondo grazie ad iTunes.

Discografia

Album studio

2014 – Forget the World

EP

2010 – Lost & Found

2011 – Lost & Found 2

2013 – It’s a Matter Of…

2018 – Press Play



Singoli

Afrojack al Tomorrowland nel 2013

2008 – Drop Down (Do My Dance) (con The Partysquad)

2010 – Bangduck

2010 – Louder Than Words (con David Guetta feat. Niles Mason)

2010 – Maldito Alcohol (vs. Pitbull)

2010 – A Msterdamn (vs. The Partysquad)

2010 – Take Over Control (feat. Eva Simons)

2011 – Selecta (con Quintino)

2011 – The Way We See the World (con Dimitri Vegas & Like Mike & NERVO)

2011 – No Beef (con Steve Aoki feat. Miss Palmer)

2012 – Can’t Stop Me (con Shermanology)

2012 – Rock the House

2013 – As Your Friend (feat. Chris Brown)

2013 – The Spark (feat. Spree Wilson)

2014 – Ten Feet Tall (feat. Wrabel)

2014 – Do or Die (Remix) (vs. Thirty Seconds to Mars)

2014 – Dynamite (feat. Snoop Dogg)

2014 – Turn Up the Speakers (con Martin Garrix)

2015 – Crunk

2015 – Summerthing (con Mike Taylor)

2015 – Afroki (con Steve Aoki feat. Bonnie McKee)

2015 – Unstoppable

2016 – Hollywood (con Hardwell)

2016 – Hey (con Fais)

2016 – Taking You Back – D.O.D (Afrojack Edit)

2016 – Move to the sound (con Laidback Luke feat. Hawkboy)

2016 – System (con Ravitez)

2016 – Gone (con Ty Dolla $ign)

2016 – Used To Have It Hall (con Fais)

2017 – Life Good (Con Cesqeaux)

2017 – Wafe Your Flags (con Luis Fonsi)

2017 – Another Life (con David Guetta feat. Ester Dean)

2017 – Hands Up! (con Hardwell)

2017 – Keep It Low (con Mightyfools)

2017 – No Tomorrow (con Belly, O.T.Genis)

2017 – Lost (con Oliver Rosa feat. Vassy)

2017 – New Memories (con Dubvision feat.Fais)

2018 – Bad Company (con Dirtcaps feat. Stush)

2018 – Never Break Your heart (Con Wrabel)

2018 – Bed of Roses (con Stanaj)

2018 – 2012 (con Ravitez)

2018 – Started (con D.O.D)

2018 – One More Day (con Jewel & Sparks)

2018 – My City (con Disto)

Chi è Afrojack? La vita privata

Afrojack è già papà. Ha una figlia, Vegas, nata da una breve relazione d’amore con la modella connazionale Amanda Balk. È sentimentalmente legato alla cantante ed ereditiera italiana Elettra Lamborghini alla quale, il 25 dicembre 2019, ha chiesto di sposarlo. Il matrimonio di Afrojack ed Elettra si celebrerà a settembre 2020.