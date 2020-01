Chi è Alessandra Amoroso? Una delle voci più belle e intense del panorama musicale italiano è riuscita a emergere grazie al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Le sue canzoni fanno emozionare e sognare. Ma dove è nata Alessandra? Quanti anni ha? Quanti album ha pubblicato? Come si chiama il suo fidanzato? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata dell’artista pugliese.

Chi è Alessandra Amoroso? La biografia

Alessandra Amoroso è nata il 12 agosto 1986 a Galatina, da padre alessanese e madre otrantina. Ha un fisico snello, è alta 165 cm. e pesa circa 50 chili. Ha diversi tatuaggi: due pezzi di un puzzle e due mattoncini della lego sulle spalle, mentre sul braccio ha un grosso tattoo che rappresenta i suoi grandi amori, il suo fidanzato e il suo cane Buddy, il suo amatissimo Bovaro del Bernese, morto a gennaio 2018. A 2 mesi dalla morte di Buddy ha adottato un altro cucciolo, Pablo. Una delle sue più grandi passioni oltre al nuoto è l’equitazione, e ogni volta che può si concede una passeggiata a cavallo. Il suo portafortuna è una medaglietta che le ha regalato la nonna da piccola. Ammette di avere una paura folle del buio, per questo dorme sempre con la luce accesa. Ha una nipotina, Andrea, a cui è legatissima. E spesso sui social pubblica i giochi fatti insieme alla piccola. Oggi vive a Roma.

Chi è Alessandra Amoroso? La carriera e la vita privata

Sin da giovane ha partecipato a numerose competizioni a livello locale. Nel giugno 2007 ha vinto la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni ha partecipato ai provini di Amici di Maria De Filippi, ma è stata scartata, benché abbia superato diverse audizioni. Poi è riuscita ad entrare nella scuola di Amici all’ottava edizione, classificandosi al primo posto anche grazie al suo singolo di debutto Immobile. Ha così vinto Amici 8, il primo premio di 200.000 euro, il premio della critica e una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Nel 2009 ha pubblicato un’altra hit di successo, come Stupida, e il suo primo album intitolato Senza nuvole. La cantante ha dichiarato che le sue principali influenze musicali sono Anastacia, punto di riferimento per l’artista salentina che vorrebbe diventare come la donna bianca dalla voce nera ed Aretha Franklin per la musica straniera mentre Mina per quanto riguarda la musica italiana. Durante la sua formidabile carriera ha poi pubblicato altri album di grande successo come Il mondo in un secondo, Amore puro, Alessandra Amoroso e Vivere a colori. Il 5 ottobre 2018 Alessandra ha pubblicato il sesto album in studio 10, titolo scelto per celebrare i dieci anni di attività da solista della cantante. Nel corso della sua carriera la star di Amici di Maria De Filippi ha ricevuto 7 Wind Music Awards per le sue vendite, 2 MTV Awards e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una nomination come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra ha avuto un’intensa love story con il produttore musicale Stefano Settepani che è giunta al capolinea a fine dicembre 2019, dopo ben 4 anni d’amore. Perché è finita tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani? La cantante leccese non ha voluto spiegare i motivi della fine della liaison, ma ha dichiarato ai suoi follower di Instagram a fine gennaio 2020: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo – ha sottolineato -, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Dopo la dolorosa rottura con Stefano, Alessandra ha scelto di cambiare look: ora i suoi capelli sono grigi.