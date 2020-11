Chi è JamesDJJ? Età, altezza, peso, biografia, carriera, canzoni, album, moda, foto e Instagram

Chi è JamesDJJ? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si intitola il suo primo album di debutto? Il giovanissimo rapper e cantautore italo-americano ha riscosso successo soprattutto durante il 2020 con la canzone Alice e il suo tour europeo. JamesDJJ non è soltanto un artista, ma anche un modello. La musica e la moda rappresentano i suoi due settori lavorativi di riferimento, anche se inizialmente non aveva un rapporto molto “forte” con la sfera musicale. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l‘età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e alcune curiosità.

JamesDJJ – Foto: Instagram

Chi è JamesDJJ? La biografia

JamesDJJ – Foto: Instagram

JamesDJJ è nato il 31 gennaio 2003, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Roma. Di origini italiane naturalizzato statunitense, JamesDJJ ha un fratello. Alto 1,75 m, pesa 65 chili, capelli castani e occhi marroni per il promettente e valoroso artista italo-americano. Vive tra gli Stati Uniti, specialmente San Francisco, e Roma, la sua città natale. Durante il suo periodo adolescenziale era stato vittima di bullismo ed era finito nel tunnel della depressione, ma la musica è stata per lui una fuga verso quell’inferno che stava passando.

Chi è JamesDJJ? La carriera

JamesDJJ – Foto: Instagram

JamesDJJ ha iniziato la sua carriera nel 2018 con il suo primo album Invictus, composto da brani molto interessanti e profondi come ad esempio Infinity e Let Yourself Go. In questo primo disco non ci sono state collaborazioni, poiché come ha ribadito più volte l’artista: “Questo è il mio primo album e deve essere soltanto mio”. Infatti è un progetto discografico che racconta la sua vita prima della musica. A partire dal secondo album ci saranno collaborazioni con altri artisti. In seguito ha pubblicato il singolo 1 Year. Nel 2020 ha lanciato un altro brano dal titolo Alice, che ha riscosso grande successo e grazie al quale ha fatto un tour europeo subito dopo la prima ondata di pandemia di Covid-19. Il tour è iniziato a Ginevra il 26 giugno 2020 e si è concluso a Mannheim il 7 luglio. Alice anticipa l’uscita del suo secondo album. A oggi su Spotify ha più di 1 milione di streams. I suoi artisti di riferimento sono Kanye West, Eminem, Rihanna e Nas.

JamesDJJ con Alda D’Eusanio – Foto: Instagram

Chi è JamesDJJ? La vita privata e alcune curiosità

JamesDJJ – Foto: Instagram

JamesDJJ è molto estroverso, eccentrico, stravagante e provocatorio. Un artista fuori dagli schemi che ama stupire tutti indossando vestiti da donna, scarpe col tacco, stivali, ma anche kimono e abiti in lattice. Finisce spesso al centro delle critiche per il suo modo di vestire e il suo modo di parlare schietto e senza filtri. In realtà molte volte ha sempre mostrato il suo lato umano, emotivo ed empatico. È un grande sostenitore della comunità LGBTQI+, dei diritti per l’eutanasia e la legalizzazione della cannabis. Ascolta raramente la radio. Il suo profilo Instagram è @james.djj e vanta oltre 30mila follower. Vittoria Hyde e JamesDJJ – Foto: Instagram