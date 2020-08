1990 è il nuovo album dance di Achille Lauro: la tracklist

1990 è il nuovo album dance di Achille Lauro. Il disco è composto da una serie di hit della musica dance rivisitate e pronte da ballare e ascoltare. La cover mostra il cantante rivelazione di Sanremo “in versione Mattel”, bambolotto, appoggiato ad un’auto rosa shocking e con un paio di lunghi stivali di pelle nera.

Qualche settimana fa Achille Lauro aveva assicurato di essere al lavoro su due dischi mediante Instagram: “Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi 10 anni della musica in Italia. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi. Sto lavorando a 2 nuovi album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana”.

1990 di Achille Lauro: la tracklist dell’album

Be my lover

Scatman’s World

Sweet Dreams (are made of this)

Me and you

The summer is magic

Blue (Da ba Dee)

Illusion

