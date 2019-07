Christina Aguilera in tour in Europa: nessuna tappa italiana

Christina Aguilera è in tour in Europa. Nessuna tappa italiana per la famosa popstar statunitense. La popolare e influente artista americana si è già esibita a Parigi, Anversa, Amsterdam, Berlino e Stoccarda. Oggi si esibirà a Locarno in occasione del MOON AND STARS Festival 2019.

Quali sono le altre date del suo tour 2019?

19 luglio, Pori – PORI JAZZ FESTIVAL

21 luglio, San Pietroburgo – ICE HALL PALACE

23 luglio, Mosca – SPORTS PALACE DYNAMO

5 novembre, Dublino – 3ARENA

7 novembre, Glasgow – SSE HYDRO

9 novembre, Londra – SSE WEMBLEY ARENA (Sold Out)

10 novembre, Londra – SSE WEMBLEY ARENA

12 novembre, Manchester – MANCHESTER ARENA

14 novembre, Birmingham – RESORTS WORLD ARENA

Redazione-iGossip