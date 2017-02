Pippo Baudo ha espresso un giudizio completamente negativo nei confronti della canzone Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Secondo il mitico e celebre conduttore del Festival della canzone italiana la la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi non durerà più di 3 mesi! Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani non gli piace affatto!

Spietato e senza peli sulla lingua ha commentato il successo dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo di Carlo Conti e Maria De Filippi: “I miei Festival erano un’altra cosa. Facevo uno share del 70%. Venivano Madonna, Springsteen, Whitney Houston, Beyoncé, Sting, Elton John, Britney Spears… E poi stavolta ha vinto una canzone che durerà tre mesi, non di più. Non dovevano trattare così Gigi D’Alessio e Al Bano“.

SuperPippo ha poi svelato un aneddoto sulla carriera di Al Bano. “Stavo cenando al Dollaro, un ristorante milanese che costava 660 lire, l’equivalente di un dollaro appunto – ha raccontato il popolare e amatissimo conduttore tv – Invece degli spaghetti, il cameriere portò una chitarra e cominciò a cantare. ‘Che voce!’ pensai. Era Al Bano. Di giorno lavorava alla Breda, la sera ai tavoli. Gli dissi di venire in Rai il mattino dopo”. E come direbbe in questi casi l’imitatore di SuperPippo: “Al Bano? L’ho inventato io!”.