Clementino, le date del suo Vulcano Summer Tour 2017

Clementino darà il via al suo Vulcano Summer Tour 2017 il 17 giugno. Il rapper campano ha portato al Festival di Sanremo 2017 la canzone Ragazzi fuori, piazzandosi al sedicesimo posto, che è il primo estratto dall’album Vulcano. Poi l’artista campano ha lanciato il secondo estratto dal suo ultimo disco, Tutti scienziati.

Quest’ultima canzone è stata composta completamente da Clementino ed è un omaggio al celebre e compianto attore napoletano Massimo Troisi e al film Non ci resta che piangere.

L’artista è in tour anche a livello europeo. Con il Vulcano European Tour si è esibito in Svizzera, a Chur e Zurigo, e in Inghilterra, a Londra. A giugno, Clementino si esibirà in Germania, a Colonia e Stoccarda.

LE DATE DEL SUO VULCANO SUMMER TOUR 2017

17/06 – Taranto – Raffo Festival

26/06 – Catania – Oasis Beach

15/07 – Roma – Porta di Roma

28/07 – Chianciano Terme – Festa della Musica

05/08 – Trentola Ducenta (CE) – Gobber Expo

06/08 – Celle di Bulgheria (SA) – Piazza Umberto I

13/08 – Roccadaspide (SA) – Festival dell’Aspide

17/08 – Presicce (LE) – Festival i colori dell’Olio

19/08 – Cittanova (RC) – Festa Nazionale Stocco

27/08 – San Salvo Marina (CH) – Festival Progetto Sud