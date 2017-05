Justin Bieber annullerà i concerti in Inghilterra? I fan sperano di sì

Justin Bieber annullerà i concerti del suo tour 2017 in Inghilterra dopo l’efferato e abominevole attentato a Manchester? La premier britannica Theresa May ha rivelato dopo la strage al concerto di Ariana Grande: “I nostri valori vinceranno sempre, ma è inutile negare che il rischio di altri attacchi esiste”. La cantante americana Ariana Grande ha giustamente deciso di annullare le successive tappe del suo Dangerous Woman Tour.

Anche i fan del famoso, ricco e scapestrato cantante canadese sperano che annulli le date del suo Purpose Tour 2017 in Inghilterra.

In questi ultimi giorni diversi sostenitori di Justin hanno inviato via Twitter al manager del cantante diversi messaggi per invitarlo ad annullare le date previste nel Regno Unito.

Phil Bowdery, presidente dell’associazione Concert Promoters Association, ha però dichiarato a Pollstar: “Tutti i membri dell’associazione Concert Promoters Association continueranno a lavorare nelle sedi dei concerti, ci saranno i poliziotti, compagnie di assicurazioni e autorità competenti e siamo consapevoli che al di fuori dell’arena di Manchester e del tour di Ariana Grande, tutti gli altri concerti ed eventi previsti andranno avanti, come previsto, a meno che le persone munite di biglietto siano direttamente propense al contrario”.

Come andrà a finire? Molto presto ne sapremo qualcosa in più!