DNA Deluxe X è la nuova versione dell’ultimo album di Ghali, che è già disponibile dal 13 novembre scorso. La nuova edizione di DNA contiene due singoli già pubblicati da Ghali nel corso di quest’anno (MILF, singolo che vede la partecipazione di Taxi B, e Cacao, singolo realizzato con la collaborazione di Pyrex) e altri due brani inediti, 1993 e Mille Pare (Bad Times).

A partire dal prossimo 27 novembre, inoltre, DNA Deluxe X sarà disponibile anche in una box ad edizione limitata e numerata già disponibile in pre-order, in esclusiva, su Amazon. La box conterrà due vinili rosa, un cd autografato, un poster di Ghali e uno “speciale kit personalizzato per il test del DNA”.

DNA Deluxe X di Ghali: la tracklist

Giù x Terra Boogieman (feat. Salmo) DNA Good Times Jennifer (feat. Soolking) 22:22 Fast Food Marymango (feat. ?Tha Supreme) Flashback Combo (feat. Mr Eazi) Extasy Barcellona Cuore a Destra Scooby Fallito Cacao (feat. Pyrex) MILF (feat. Taxi B) 1993 Mille Pare (Bad Times)

La discografia di Ghali

Da solista

Album in studio

2017 – Album

2020 – DNA

Raccolte

2017 – Lunga vita a Sto

Con i Troupe D’Elite

Album in studio

2014 – Il mio giorno preferito



EP

2012 – Troupe D’Elite EP