Pamela Prati torna sulle scene musicali con il brano Mariposita, pubblicato proprio nel giorno del suo compleanno e che segue il singolo estivo La caricia. Scritto e prodotto dalla stessa showgirl, che nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha interpretato anche tante indimenticabili sigle tv, e mixato dai Blue Side Studio di Fabrizio Murgante, Mariposita è un inno alla felicità. È un brano dal ritmo caraibico, ma dal testo molto profondo, che ha un significato molto personale per Pamela Prati e che rappresenta anche un omaggio alle sue origini.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Dedico Mariposita a mia madre. Mariposa in spagnolo significa farfalla e un giorno mi si è posata sulla mano una che aveva il suo stesso profumo, per me era lei che mi mandava una carezza dal cielo. Mi ha sempre detto di credere nell’amore e ne sono convinta, credo che l’amore e la gentilezza ci salveranno da questo periodo buio”.

Girato da Fashion Video, con la direzione artistica di Angelo Rifino, il video racconta attraverso le sue immagini tutto il significato della canzone, sullo sfondo dello splendido paesaggio della Tenuta dell’Olmo nei pressi di Bracciano (RM). Pamela Prati ha scelto questa location in quanto rappresenta anch’essa un simbolo di rinascita e un buon auspicio per il futuro: secondo un’antica leggenda, l’olmo salvò il raccolto da un incendio attirando su di sé le fiamme, che minacciavano il grano. Hanno contribuito al videoclip anche Enzo Piscopo per il make-up ed Elisabetta Franchi e Alessandro Legora per gli abiti.

Pamela Prati: il video musicale di Mariposita

Pamela Prati a Chi: “Sono sola e senza lavoro”

L’ex star del Bagaglino ed ex socia in affari di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo aveva confessato qualche settimana fa al settimanale di gossip Chi: “Il Prati-gate? Quello che mi è accaduto è crudele, sono stata vittima di un sistema che mi ha fatto male. Adesso non lavoro perché, purtroppo, ciò che mi è accaduto è stato raccontato male, ma il tempo mi darà ragione e verrà fuori la verità”.

Per poi sottolineare: “Ora sono sola e così ho trascorso il lockdown. Mi ha rafforzata e mi ha dato la possibilità di ‘riavvicinarmi’ alla mia famiglia, a mia sorella e ai miei nipoti… Ci siamo tenuti compagnia con le videochiamate”.

