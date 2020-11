The Weeknd protagonista all’Halftime show del Super Bowl 2021

The Weeknd sarà il grande protagonista all’Halftime show del Super Bowl 2021 il 7 febbraio prossimo. Il 30enne cantautore e produttore discografico canadese Abel Tesfaye è stato confermato ieri come ospite musicale principale per la performance sul palco.

“Il Pepsi Super Bowl Halftime Show è uno degli spettacoli più attesi dell’anno e siamo entusiasti di accogliere The Weeknd sul palco”, ha affermato Todd Kaplan, VP marketing della Pepsi.

Per poi aggiungere: “Pepsi ha lavorato con alcuni dei più grandi artisti della musica nel corso degli anni – da Prince a Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars e più recentemente Jennifer Lopez e Shakira. Dopo un anno che è stato in gran parte privo di musica dal vivo, non vediamo l’ora di vedere The Weeknd trasformare il palcoscenico più grande del mondo con il suo talento e creatività illimitati, offrendo quella che sarà sicuramente una performance indimenticabile che sarà ricordata per gli anni a venire”.

The Weeknd ha detto di essere stato “incredulo, onorato ed in estasi ad essere al centro di quel famigerato palcoscenico”.

“The Weeknd ha introdotto un sound tutto suo. La sua unicità piena di sentimento ha definito una nuova generazione di grandezza nella musica e nell’arte “, ha commentato Shawn ‘Jay-Z’ Carter, che dirige Roc Nation ed è co-produttore esecutivo dello spettacolo per la seconda volta.

The Weeknd: la discografia

Album in studio

2013 – Kiss Land

2015 – Beauty Behind the Madness

2016 – Starboy

2020 – After Hours



Raccolte

2012 – Trilogy

2018 – The Weeknd in Japan