Concedimi è il singolo di debutto di Matteo Romano: significato del brano

Concedimi è il singolo di debutto di Matteo Romano, in uscita il 17 novembre. Presentato con una piccola anticipazione sui suoi canali social, il pezzo ha riscosso un notevole successo sul web ancora prima del lancio ufficiale sul mercato discografico, con oltre 148mila follower e 1.7 milioni di i piace su TikTok, oltre 21mila follower su Instagram e 1.5 milioni di visualizzazioni su YouTube per il videoclip non ufficiale. Inoltre, l’hashtag #unultimoballo ha generato più di 112mila views su TikTok. La canzone è stata scritta da Matteo Romano e Stefano Giuliano.

Composta sempre da Matteo e prodotta presso i Lobster Studio, è un’intensa ballata composta durante il lockdown di marzo, che parla di un amore immaginario, in cui ci si continua a convincere del fatto che la persona di cui si è innamorati possa ricambiare, per poi finire per illudersi un’ennesima volta.

«“Concedimi” sta finalmente per uscire e se tutto questo si è realizzato è solo grazie alle persone che hanno sostenuto fin dall’inizio questo progetto. Ho desiderato tanto riuscire a far ascoltare questo brano per intero – racconta Matteo Romano – Spero che questo primo passo possa rappresentare l’inizio di un percorso artistico e professionale. Dedico questa canzone a tutti coloro che hanno permesso che diventasse realtà».

Matteo Romano nasce a Cuneo nel 2002, insieme ai gemelli Simone e Jacopo. Si mostra da subito creativo in ambito musicale, iniziando con lo studio di percussioni e chitarra. A partire dalla scuola media, intensifica la passione per il canto iscrivendosi a un istituto privato. Curioso e sensibile, Matteo – performando nei vari ambiti in cui si cimenta, a cominciare dallo studio classico – inizia a suonare il pianoforte procedendo così alla stesura di pezzi inediti. Nel 2018 e 19 prende parte al concorso “Next Talent” organizzato da associazioni artistiche del cuneese; in entrambe le occasioni, vince il premio come miglior interprete. Può altresì vantare la recente partecipazione a un Master di canto a Torino tenuto dalla nota vocal-coach Paola Folli. “Concedimi” – il suo primo singolo in pubblicazione sui canali ufficiali – raggiunge un riscontro immediato quanto insperato sulle piattaforme di TikTok ed Instagram, portando Matteo a ricevere rilevante interesse da parte del mondo musicale.