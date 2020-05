Enricio Nigiotti ha deciso di rinviare il tour teatrale a ottobre 2020 a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, come hanno fatto d’altronde tutti i suoi colleghi. L’ex star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, e protagonista del Festival di Sanremo 2020 con la canzone Baciami Adesso tornerà ad esibirsi dal vivo a partire dal prossimo 19 ottobre con la data che si terrà al Teatro Colosseo di Torino.

Durante il tour Enrico Nigiotti presenterà anche i nuovi brani contenuti nell’album Nigio, il suo quarto lavoro di inediti pubblicato lo scorso 14 febbraio. Le nuove date riguardanti i concerti di Milano, Roma e Livorno, inizialmente previste rispettivamente per il 5, per il 19 e per il 21 maggio, invece, saranno comunicate entro il prossimo 29 maggio.

Ovviamente i biglietti acquistati in prevendita restano validi per le nuove date del tour teatrale del famoso e amato cantautore toscano.

Tour teatrale 2020 di Enrico Nigiotti: le nuove date

19 ottobre, Teatro Colosseo – Torino (recupero del concerto del 11 maggio)

20 ottobre, Teatro Celebrazioni – Bologna (recupero del concerto del 2 maggio)

22 ottobre, Teatro Verdi – Firenze (recupero del concerto del 4 maggio)

26 ottobre, Teatro Acacia – Napoli (recupero del concerto del 8 maggio)