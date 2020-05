On Sight è il nuovo singolo di Andrea Damante

On Sight è il nuovo singolo dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, Andrea Damante. Dopo i successi di Follow My Pamp, con la partecipazione di Adam Clay, Rub It e Think About, il deejay veronese è lanciatissimo nel mondo musicale.

Il nuovo singolo di Andrea Damante è disponibile dallo scorso 17 aprile negli store digitali e vede la partecipazione del cantante inglese, Kris Kiss.

Il fidanzato dell’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ed esperta di tendenze, Giulia De Lellis, ha così presentato il suo nuovo progetto discografico: “Quest’anno ho voluto lavorare su due linee di sound diverse: una linea di produzione su sonorità più pop, mainstream, e una linea più club, fra house ed EDM, più cattiva e destinata ai dancefloor e ai festival”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Uno dei miei sogni è sempre stato arrivare alla console del Tomorrowland, e per arrivarci il mezzo era uno solo: fare un bel singolo col sound giusto che piace a me! Così ho iniziato a lavorare a questo pezzo nel mio home studio, e ho poi deciso di proporlo a Kris Kiss, una voce EDM (Electronic Dance Music) che ha lavorato con grandi nomi della scena”.

Il prossimo 17 luglio, Andrea Damante dovrebbe esibirsi al Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005. “Avrei potuto proporlo ad altre label ma Dimitri Vegas e Like Mike sono i senatori del Tomorrowland – ha detto Damante – e quindi era giusto presentarlo innanzitutto a Smash The House. Avevo preso contatto con loro tramite un caro amico, ci siamo poi incontrati in alcuni festival, gli ho mandato il disco e gli è piaciuto molto, così hanno deciso di pubblicarlo. Ora stiamo lavorando anche a un nuovo progetto e mi hanno invitato sul loro palco a suonare al Tomorrowland il 17 luglio”.