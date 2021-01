Euforia è il singolo d’esordio di Chris Nolan con Tedua, Madame, Aiello e Birthh

Euforia è il singolo d’esordio di Chris Nolan. Per questo suo primo brano ha scelto il rapper genovese Tedua ma anche Madame, la giovane cantautrice vicentina che prenderà parte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Aiello, cantautore calabrese, anch’egli Big nella prossima edizione del Festival della canzone italiana, e Birthh, nome d’arte di Alice Bisi, 23enne cantautrice toscana, nuovo nome dell’indie pop italiano.

Classe ’95, all’anagrafe Christian Mazzocchi, si è costruito un nome di tutto rispetto nel settore, producendo artisti del calibro di Ghali, Ketama126, Sfera Ebbasta e Tedua. Proprio con quest’ultimo ha creato un sodalizio inossidabile, curando tutto il suo secondo album ufficiale, Mowgli (certificato doppio disco di platino dalla FIMI), e gran parte di Vita vera, il mixtape in due parti che anticipa il suo nuovo album ufficiale.

A Rolling Stone ha rivelato: “L’idea nasce molto tempo fa, anche se in maniera confusa. Lavoro tanto in studio e spesso mi trovo a pensare «questo se non lo faccio uscire ora, non lo faccio uscire più». Euforia in realtà è nato nel 2017, poi l’ho accantonato per riprenderlo in mano una volta ultimati i lavori per creare il mio studio di registrazione. L’ho ripreso in mano nel 2019 e mi sono reso conto che era il pezzo giusto sia per raccontare quello che mi circonda nel quotidiano, sia per il tipo di percorso che sto intraprendendo a livello musicale”.

Di recente Chris Nolan ha collaborato anche con il talent show Amici di Maria De Filippi, producendo un brano di uno degli allievi di quest’edizione, Esa, dal titolo Nato due volte.

Euforia di Chris Nolan feat. Tedua, Madame, Aiello e Birthh: il video ufficiale