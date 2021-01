Morgan pubblica Il senso delle cose su Instagram, una delle canzoni escluse da Sanremo 2021

Morgan ha pubblicato il brano intitolato “Il senso delle cose” sul suo profilo Instagram, una delle canzoni escluse dal Festival di Sanremo 2021 di Amadeus. La canzone è stata scritta con Gianluca De Rubertis, Roberto Dellera, Lino Gitto, Marco Carusino ed Enrico Gabrielli.

Il noto, controverso e chiacchierato cantautore, musicista ed ex giudice di X Factor Morgan ha dichiarato ai suoi fan sui social: “Per il mio 48esimo compleanno festeggio facendo quel che più mi fa piacere nella vita: fare ascoltare la mia musica. Questo è uno dei 5 brani scartati da Sanremo 2021, complimentoni ragazzi“.

Morgan ha promesso di far uscire gli altri brani presentati ad Amadeus ma solo al raggiungimento di un obiettivo economico. Infatti il cantautore, in polemica con la commissione artistica della kermesse, ha chiesto ai suoi fan delle donazioni tramite bonifico per pubblicare le altre canzoni scartate (ne avevamo parlato qui). L’iniziativa aveva creato delle discussioni sul web.

“Al raggiungimento della soglia minima di 5mila euro attraverso donazioni volontarie con bonifico bancario, Morgan rilascerà in formato digitale il secondo brano inedito. Il processo si ripeterà per il terzo brano e così via fino al quinto“.