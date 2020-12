McCartney III è il nuovo album di Paul McCartney: la tracklist

McCartney III è il nuovo album del celebre cantautore, compositore, polistrumentista e produttore discografico Paul McCartney. Il suo nuovo progetto discografico è già disponibile a partire dal 18 dicembre scorso. L’ex bassista dei Beatles ha dichiarato: “Non ho mai pensato: sto facendo un album. Sarebbe meglio essere serio. Questo era più come: sei bloccato. Puoi fare quello che diavolo vuoi. Quello che mi stupisce è che non sono stufo della musica. Perché, a rigor di logica, avrei dovuto annoiarmi già anni fa”.

Per poi aggiungere: “Ho dovuto entrare in studio all’inizio del lockdown per fare un paio di pezzi per un cortometraggio animato. Quindi sono entrato e ho fatto quel po’ di lavoro e l’ho inviato al regista, e poi ho pensato,’ Oh, questo è carino, mi sto divertendo, questo è un bel modo di passare il lockdown’, quindi ho concluso per finire alcune canzoni, guardare pezzi e pezzi, inventare cose e in generale divertirmi in studio”.

E poi ancora: “E poi tornavo a casa la sera e mi trovavo per caso con la famiglia di mia figlia Mary. La combinazione di poter andare a lavorare, fare musica e poi uscire con quattro dei miei nipoti, è stata molto fortunata. Sai, siamo stati molto attenti, ma essere in grado di fare musica ci ha davvero aiutato”.

Paul ha poi ricordato sia John Lennon che George Harrison, scomparso a novembre 2001: “John è probabilmente quello del gruppo che ricordi, ma le circostanze della sua morte furono particolarmente strazianti. Quando muori in modo orribile, vieni ricordato di più. Ma mi piace il tuo punto, che è: che mi dici di George? Penso spesso a George perché era il mio piccolo amico”.

McCartney III di Paul McCartney: la tracklist dell’album

“Long Tailed Winter Bird”

“Find My Way”

“Pretty Boys”

“Women and Wives”

“Lavatory Lil’”

“Slidin’”

“Deep Deep Feeling”

“The Kiss Of Venus”

“Seize The Day

“Deep Down

“Winter Bird/When Winter Comes”