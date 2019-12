Everybody’s Everything è il nuovo album postumo di Lil Peep. Il disco del post-emo rapper, scomparso nel 2017, è disponibile negli store digitali e sulle principali piattaforme streaming dal 15 novembre scorso.

La raccolta è composta da 19 tracce, tra brani mai pubblicati ufficialmente, successi già noti e collaborazioni eccellenti.

Questo disco è stato fortemente voluto dalla madre di Lil Peep, Liza Womack, che ha contribuito a selezionare le tracce da includere nel disco, assicurandosi che non venissero modificate rispetto al progetto originale di suo figlio: “Pertanto, ciò che ascolterai in questo album è la musica fatta da Gus, non alterata, ma masterizzata per questo formato. La musica è incredibile. Ha mescolato le sue parti vocali e sapeva ciò che stava facendo”.

Everybody’s Everything di Lil Peep: la tracklist dell’album

1. Liar

2. Aquafina (ft. Rich The Kid)

3. Ratchets (w/ Lil Track & Diplo)

4. Rockstarz (ft. Gab3)

5. LA To London (ft. Gab3)

6. Fangirl (ft. Gab3)

7. Text Me (ft. Era)

8. Princess

9. Moving On

10. Belgium

11. When I Lie

12. I’ve Been Waiting (ft. ILOVEMAKONNEN) (Original Version)

13. Live Forever

14. Ghost boy

15. Keep My Coo

16. White tee (ft. Lil Tracy)

17. Cobain (ft. Lil Tracy)

18. Witchblades (ft. Lil Tracy)

19. Walk away as the door slams (acoustic) (ft. Lil Tracy)