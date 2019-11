Ex Voto Tour 2020 di Aiello: le date dei concerti

Ex Voto Tour 2020 di Aiello debutterà il 21 marzo al Fabrique di Milano per poi arrivare all’Atlantico Live di Roma il 9 aprile 2020. Il giovane cantautore cosentino ha annunciato le date del suo tour sui suoi profili social. I biglietti si possono acquistare su Ticketone.it.

Il tour prende il nome dal suo ultimo disco. A tal proposito l’artista ha così descritto il suo album: “Ex-Voto è nato da una selezione di 30 brani, mi sono detto “Voglio autoprodurmi un disco di cui possa essere orgoglioso mio nipote!” E in effetti è nato così. Ho vestito i brani con Alessandro Forte e Jacopo Sinigallia, il mio team creativo, con grande disincanto. Andavamo ogni giorno in studio perché volevano fare delle cose nuove. In maniera molto naturale abbiamo unito questi mondi che sono il pop, l’R&b e l’indie. La mia più grande ispirazione era fare quello che non avesse fatto nessun altro – ha proseguito Aiello -. Non volevo percorrere strade già battute. Volevo raccontare la mia musica e le mie storie alla mia maniera. Quando ci siamo resi conto che ogni canzone aveva queste tre sfaccettature, in maniera nuova, ci siamo resi conto che erano delle bombe”.

Per poi sottolineare: “Ad un certo punto non ce l’ho fatta più, ho deciso di buttare fuori Arsenico. Credevo fosse una cosa bella, ma non pensavo lo fosse per tutti. Sono arrivati i ragazzi di Sony e insieme abbiamo creato qualcosa di importante. Ex-Voto nasce dalla mia esigenza di stappare questo vulcano che per troppo tempo è stato stappato. Ho provato a raccontare la mia musica, provando a capire se Aiello piacesse senza seguire quel trend o quell’altro. Mi hanno detto che non ricordo nessun altro. Questo per me è stato il regalo più bello”.

Ex Voto Tour 2020 di Aiello: tutte le date

21/03 MILANO (Fabrique)

25/03 TORINO (Venaria Reale, Teatro della Concordia)

29/03 MODENA (Nonantola, Vox Club)

2/04 FIRENZE (Tuscany Hall)

6/04 NAPOLI (Casa della Musica)

9/04 ROMA (Atlantico Live)

Redazione-iGossip