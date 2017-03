Fabrizio Moro presenta il suo nuovo album e parla del futuro

Ormai ci siamo: il 10 marzo 2017 uscirà il nuovo album del cantautore romano Fabrizio Moro, intitolato “Pace“. L’album comprende 11 inediti e il brano presentato a Sanremo, Portami via.

“Questo forse è il primo album in cui parlo solo di me stesso…”, così Moro presenta il suo ottavo album di inediti, che uscirà a breve per Sony Music Italy. “Parlo di me, delle mie paure, delle mie fragilità, delle mie gioie, perché scrivere canzoni è terapeutico per me…”, continua il cantante.

Il nuovo album arriva a due anni dal suo ultimo lavoro “Via delle Girandole 10”, e condensa un periodo molto importante della vita di Moro, a livello personale e non solo. Cosa significa il titolo dell’album, Pace? “È il sentimento che da qualche anno a questa parte mi sfugge di più e che vorrei raggiungere. Ma nell’ultimo periodo sono riuscito a trovare pace in alcune semplici cose, ai giardinetti con mia figlia, andando al centro commerciale, mangiando la pizza con mio padre… Ho iniziato a fare una vita che mi ha messo sempre paura, andare in tintoria, al supermercato…”.