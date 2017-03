Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani sbanca nelle radio di mezzo mondo e sulla piattaforma digitale Youtube ha superato quota 53 milioni di visualizzazioni! Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi può essere davvero felice ed entusiasta del successo internazionale della sua canzone-tormentone del momento.

Occidentali’s Karma (BMG Rights Management) di Francesco Gabbani rimane al comando della classifica airplay dei singoli più ascoltati in radio per la terza settimana consecutiva , totalizzando 5.639 passaggi su 285 emittenti italiane.



Il brano vincitore di Sanremo 2017, già tradotto in diverse lingue e in gara al prossimo Eurovision Song Contest 2017, secondo i dati Radiomonitor, azienda che monitora oltre 4.700 emittenti radiofoniche e televisive in tutto il mondo, è stato trasmesso in Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria, registrando oltre 20.000 passaggi rilevati in meno di un mese. Il celebre e storico conduttore tv del Festival di Sanremo Pippo Baudo era stato piuttosto duro e catastrofico nei confronti di Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani: “Stavolta ha vinto una canzone che durerà tre mesi, non di più”. Il Pippone nazionale dovrà ricredersi al più presto!

La novità più rilevante nella Top 100 è “Swalla” (Warner) il nuovo singolo di Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign.



Tra le tre major, Universal è la casa discografica con il market share più alto (32,95%), seguita da Sony (27,41%), Warner (25,20%) e dalle indipendenti BMG Rights Management (3,84%), Mescal (2,25%) e Carosello (1,78%).



