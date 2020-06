Forever è il primo album di Rosa Chemical: la tracklist

Forever è il primo album di Rosa Chemical. Il disco di inediti del rapper torinese di origini russe è già disponibile dal 29 maggio scorso. Per quest’album ha lavorato con diversi producer: Bdope, Luca La Piana, Nikeninja, DBack, Mace e il precitato Greg Willen. L’album è stato anticipato da Boheme.

Le dichiarazioni di Rosa Chemical

Rosa Chemical ha presentato l’album mediante un post condiviso su Instagram: “Do alla luce il mio primogenito, che ho portato in grembo per cosi? tanti mesi a questa parte, l’unico pilastro nella mia vita cosi? volubile, dalle curve strette e dai bivi cosi? frequenti. L’ho immaginato fare i suoi primi passi quando tutto faceva presagire un successo, e l’ho protetto dagli occhi indiscreti nel periodo piu? buio, senza mai perdere per un secondo il mio amore per lui”.

L’artista ha poi aggiunto: “Do alla luce la parte piu? recondita di me, l’altra faccia della medaglia, una forma di vita che ho nascosto per anni come un gioiello in una cassaforte. Forse per proteggerla, forse per lasciarla a maturare negli anni come un buon vino, forse perche? io stesso non ero pronto ad ammettere che sempre di me si trattava. Oggi voglio provare il brivido di essere giudicato e definito da cio? che ho sempre nascosto… è il momento di liberare il lato di me che avrebbe sempre scalciato per venire alla luce, per urlare al mondo che esiste, che e? vita. Da oggi glielo lascero? gridare, per sempre”.

Forever di Rosa Chemical: la tracklist dell’album

Rose e Rovi Cosanostra Lobby Way Occhio e Croce Polka (feat. Thelonious B) Slatt (feat. Dani Faiv) Raf Simons Londra (feat. Rkomi) Nuovi Gay Slime (feat. Wayne Santana) Boheme Tu mi fai (feat. Boro Boro) Paradiso