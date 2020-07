Gemelli è il nuovo album di Ernia: la tracklist

Gemelli è il nuovo album del rapper milanese Ernia, pseudonimo di Matteo Professione, che è già disponibile da venerdì 19 giugno. Per quanto riguarda le collaborazioni per questo disco, spiccano quelle con Fabri Fibra, Madame e Luchè.

Ernia ha spiegato il significato del suo nuovo album sui suoi profili social. “Ho scritto questo disco a meta? tra due periodi della mia vita – ha detto il rapper -, ho iniziato che ero un’altra persona. E? un periodo sereno del mio percorso, son felice di quello che sono, sono tranquillo”.

Ha poi sottolineato: “Non ho mai fatto particolare hype intorno a me se non quando dovevo uscire con della musica; quando non e? cosi? spesso e volentieri non uso i social come forse dovrei. Dovrei farmi sentire o vedere piu? spesso. Tuttavia abbiamo fatto numeri in preorder stravolgenti, al di sopra di ogni aspettativa piu? rosea, senza tracklist e senza singoli e questo perche? credo che un po’ la mia storia e quello che ho da dire abbia colpito e alcuni ci si siano rivisti e vi ringrazio per la fiducia”.

Gemelli di Ernia: la tracklist dell’album

1- Vivo (prod. @marzmusik @iamzef)

2- Superclassico (prod. Marz, Zef)

3- Puro Sinaloa feat. @rkomi @tedua_wildbandana @thelazzinho (prod. @therealdonjoe)

4- Morto dentro (prod. @sicklukex2)

5- Non me ne frega un cazzo feat @fabri_fibra (prod. Marz, Zef)

6- Ferma a guardare (prod. @rosariodross @startuffo)

7- Meryxsempre feat @fuckshiva (prod. Marz, Zef)

8- U2 (prod. Marz, Zef)

9- Pensavo di ucciderti feat. @luche_official (prod. D-Ross, Startuffo)

10- Cigni (prod. Marz, Zef)

11- Fuoriluogo feat. @sonolamadame (prod. Marz, Zef)

12- Bugie (prod. Marz, Zef)