Hell Raton giudice a X Factor 2020: le prime dichiarazioni del rapper

Hell Raton è nel cast dei giudici a X Factor 2020 insieme con Manuel Agnelli, Emma Marrone e Mika. Una vera e bellissima sorpresa per i fan del giovane rapper e produttore discografico italiano di origine ecuadoregna. Il neo giudice della quattordicesima edizione del talent show di Sky, Manuel Zappadu, è ovviamente al settimo cielo.

Hell Raton – Foto: Facebook

Il figlio del fotoreporter Antonello Zappadu nonché uno dei fondatori della Machete Crew, collettivo fondato insieme a Salmo e Dj Slait, ha espresso la sua soddisfazione e gioia in un post condiviso sul suo profilo Instagram.

Il giovane artista, nato a Olbia il 14 maggio 1990, ha scritto: “Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace. Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada”.

La discografia di Hell Raton

Solista

2014 – Rattopsy EP



Con i Machete Crew

2012 – Machete Mixtape

2012 – Machete Mixtape Vol II

2014 – Machete Mixtape III

2015 – Machete Mixtape Gold Edition

2019 – Machete Mixtape 4