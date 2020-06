Katy Perry parla del nuovo album: anticipazioni e dichiarazioni della popstar

Katy Perry ha parlato del suo nuovo album, svelando alcune succose e importanti anticipazioni sul suo nuovo progetto discografico. Il suo nuovo disco sarà disponibile a partire dal 14 agosto 2020. Di recente ha rilasciato un’intervista a Korea Now, condividendo la sua esperienza nella lotta alla depressione e nel superare un senso di disperazione mentre scriveva il suo sesto album in studio.

Katy Perry – Foto: Facebook

La famosa, popolare e influente cantante statunitense ha dichiarato: “Daisies è la prima canzone ufficiale dell’album e pone davvero le basi per quello che voglio dire con questo disco che ha messaggi di resilienza, tipo di perseveranza e, spero, di ispirazione. Daisies è davvero una canzone che parla di rimanere fedeli al proprio percorso, ai propri sogni, indipendentemente da chi dice che sono troppo grandi o che non puoi realizzarli”.

Non poteva mancare un riferimento all’emergenza sanitaria internazionale, provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus: “Avevo molti piani e molte altre sensazioni e poi il mondo è cambiato dall’oggi al domani con il COVID-19”.

Katy Perry ha aggiunto: “Questa è un’istantanea di un disco di un periodo difficile della mia vita… che trasforma qualcosa di veramente difficile in qualcosa di veramente positivo. Per esempio, due anni fa, non sapevo se avrei vissuto. E ora vivo, posso portare la vita nel mondo”.

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo album? Katy ha spiegato che è “75% Prism e 25% Teenage Dream. Il mio obiettivo finale è quello di portare la luce in questo mondo e quando lascerò questo mondo, avrò lasciato molta luce attraverso queste canzoni”.