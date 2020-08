Heroes – Il Futuro inizia adesso, il 6 settembre a Verona: la lista dei cantanti

Heroes – Il Futuro inizia adesso sarà il primo grande concerto italiano in streaming dalla durata di 5 ore (dalle 19 alle 24) il 6 settembre a Verona. Gli spettatori potranno assistere in streaming, comodamente dalle loro case, acquistando un biglietto su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket al costo di 9,90 euro più prevendita. Uno show senz’altro ambizioso e innovativo per il nostro Paese.

Saranno 34 gli artisti a salire sul palco dell’Arena: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

Lo streaming sarà disponibile via web su Futurissima.net, e tramite app mobile su A-LIVE. Sarà disponibile una fruizione spettacolare ed interattiva nei tre stage virtuali e nella community area offrendo al pubblico delle vere esperienze di socializzazione virtuale. Dal 14 al 31 luglio sarà attiva la prima fase della promozione “Iniziamo il futuro insieme” che consentirà di ottenere due biglietti al prezzo speciale di 9,90 (+1 euro di commissioni). Dal 1 agosto entrerà in vigore il prezzo pieno a 9,90 euro sul singolo biglietto, ma si manterrà comunque un’attività promozionale che permetterà l’acquisto di tre biglietti al prezzo di 19,80 (+3 euro di prevendita).

Il ricavato di HEROES andrà – al netto dei costi di produzione, della Siae e dell’Iva – ad alimentare il Fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia.