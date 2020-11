Il Concerto di Milano di J-Ax rimandato al 20 giugno 2021

Il Concerto di Milano di J-Ax è stato rimandato al 20 giugno 2021 a causa della seconda ondata di pandemia di Covid-19. Se per caso non dovessero esserci le condizioni per organizzare il concerto in sicurezza, i biglietti saranno rimborsati. Il celebre rapper e produttore discografico ha annunciato la notizia sui suoi profili social.

J-Ax ha scritto: “Il Concerto al Forum di Assago è spostato al 20 Giugno 2021. Non me lo ha imposto nessuno, ma mi sembrava una scelta ovvia, non voglio mettere a repentaglio la salute di nessuno. Inoltre, volevo dirvi che se non si potrà fare il 20 giugno, avrete indietro i soldi del biglietto. Spero con tutto il cuore di poter tornare a cantare sul palco per voi, mi manca da tantissimo. Un abbraccio, lo zio Ax”.

Il 48enne rapper, cantautore e produttore discografico Alessandro Aleotti ha poi aggiunto: “Speriamo di poterci vedere lì per festeggiare tutti insieme”.

Il Concerto di Milano, inizialmente chiamato Il Concerto ReAle di Milano, era stato programmato per il 19 settembre 2020 (l’evento era stato annunciato, sempre sui social, lo scorso 4 febbraio). A causa della diffusione del Sars-Cov-2, l’evento è stato spostato al 6 marzo 2021. La nuova data è il 20 giugno 2021… e speriamo che sia l’ultima.