Il mio canto libero di Lucio Battisti approda su Spotify ed è subito boom di streams in tutto il mondo

Il mio canto libero di Lucio Battisti, insieme ovviamente a tutti gli altri brani del celebre e compianto artista, è approdato da circa un mese e mezzo su Spotify ed è subito boom di streams in tutto il mondo. Questa è la canzone del divo della musica italiana che ha più appassionato gli utenti, superando 1 milione di ascolti e portando insieme fan di tutto il mondo e di tutte le generazioni. Questo brano fa impazzire tutti: dai moltissimi nostalgici del genio della musica italiana agli under 34, che rappresentano infatti ad oggi il 62.8% degli ascoltatori di Battisti su Spotify, confermando il forte interesse dei giovani verso un pezzo di storia musicale del nostro Paese così importante.

Federica Tremolada, Managing Director Southern & Eastern Europe di Spotify, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter continuare a dare vita a Battisti su Spotify e di rendergli onore, facendolo conoscere alle nuove generazioni e riportando indietro nel tempo chi invece non l’ha mai dimenticato, dando ad un talento del suo spessore, come già facciamo per tanti altri, la possibilità di uscire dall’Italia e arrivare nel mondo”. Il mio canto libero fa impazzire davvero tutti!

Le fasce di età di ascolto in Italia

Quali sono le fasce di età di ascolto nel nostro Paese? Eccole nello specifico:

· 18-24: 24.79%

· 25-29: 22.82%

· 30-34: 15.19%

· 55+: 11.71%

· 45-54: 9.15%

· 0-17: 1.18%

La top 10 delle canzoni di Battisti più ascoltate nel mondo

1. Il mio canto libero

2. Mi ritorni in mente

3. La canzone del sole

4. Un’avventura

5. I giardini di marzo

6. 29 settembre

7. Acqua azzurra, acqua chiara

8. Con il nastro rosa

9. E penso a te

10. La collina dei ciliegi

La top ten delle città italiane dove Battisti ha avuto più successo in streaming

1. Milano

2. Roma

3. Napoli

4. Torino

5. Bologna

6. Firenze

7. Genova

8. Brescia

9. Padova

10. Verona

