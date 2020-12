Jingle Bell Rock di Achille Lauro e Annalisa: il video ufficiale

Jingle Bell Rock di Achille Lauro e Annalisa è presente nell’ultimo disco di Lauro, 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band. Una bellissima e coinvolgente rivisitazione del classico natalizio per i due artisti che hanno stretto una proficua collaborazione negli ultimi tempi: dal duetto al Festival di Sanremo 2020 con il brano di Mia Martini “Gli uomini non cambiano” alla cover di “Sweet Dreams” contenuto nell’album dell’autore romano “1990”.

Nella clip, in bianco e nero e in perfetto stile primi Novecento, Achille Lauro è un barman e Annalisa una cameriera al servizio ai tavoli. Sul palco, due bambini che rappresentano il loro alter ego (tatuaggi inclusi) e che interpretano il brano, pronti a crescere e diventare adulti.

Inciso nel 1957 da Bobby Helms, Jingle Bell Rock è un brano che accompagna il mondo durante le festività natalizie da tantissimi anni, regalando la gioia e il calore che solo il Natale riesce a trasmettere.

Jingle Bell Rock di Achille Lauro e Annalisa: il video