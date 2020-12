Non è vero niente dei Negramaro insieme a Madame: testo e video

Non è vero niente dei Negramaro insieme a Madame è presente nel loro nuovo disco, Contatto. La band salentina ha dichiarato: “Questo è un album contro la paura. Contro la paura di dire quello che pensiamo, di contaminarci con quello che siamo stati e che saremo. È un album che non ha paura di abbracciare il passato e il futuro senza pensare che chi arriva dopo di noi sia qui per rubarci il presente e la scena – la collaborazione con Madame in Non è vero niente”.

I Negramaro hanno poi continuato: “Il presente non deve farci paura: è un flusso che comprende ciò che è stato, che verrà, e i grandi come Battiato, Dalla, Modugno, le sonorità che si ri-creano ogni giorno e quelle degli anni Novanta che ci hanno attraversato. E solo adesso possiamo aprire la mente e capire che l’altro non è nostro. L’altro è altro da noi persino quando l’abbiamo generato. Non ti voglio prigioniero, ti voglio libero: perché ti amo”. Ecco testo e video del brano.

Non è vero niente dei Negramaro insieme a Madame: il testo

Non è vero niente dei Negramaro insieme a Madame: l’audio

[Strofa 1: Giuliano Sangiorgi]Non è vero che mi manchiÈ solo aria nei polmoniOra che la tiro fuoriTornano tutti i respiri (Eh)E mi sentirò già meglioBasta che io non ti guardi, ehE in un attimo sparisciCome se non esistessi (Come se non esistessi) [Pre-Ritornello: Giuliano Sangiorgi]Non è vero che ti cercoSono giorni in cui ti vedoDentro tutte quelle coseChe con te poi c’entran pocoE sei tu a farti trovareNelle stanze o nelle stradeNelle solite rincorseNell? stupide riviste [Ritornello 1: Giuliano Sangiorgi]Non è veroE allora spi?gamiCome faccio poi a nascondermiChe nel buio di una notteSai sorprendermiE allora credimiSe ti dico che sai illudermiE che sai sempre convincermi che è vero [Strofa 2: Giuliano Sangiorgi]Non è vero che ti chiamoNel silenzio urlando il nome (Nome)Perché avrei troppa paura, sìDi sentire la tua voceLa mia voce in un posto un po’ affollatoCerto, avrebbe avuto senso, maDa solo in una stanzaIo potrei avere un infarto (Ecco fatto) [Pre-Ritornello: Giuliano Sangiorgi]Non è vero che ti cercoSono giorni in cui ti vedoDentro tutte quelle coseChe con te poi c’entran pocoE sei tu a farti trovareNelle stanze o nelle stradeNelle solite rincorseNelle stupide riviste [Ritornello 1: Giuliano Sangiorgi]Non è veroE allora spiegamiCome faccio poi a nascondermiChe nel buio di una notteSai sorprendermiE allora credimiSe ti dico che sai illudermiE che sai sempre convincermi che è vero[Strofa 2: Madame con Giuliano Sangiorgi]Non è vero ciò che dico, maAmore, ascoltami lo stesso, daiTanto non è vero niente, mi vesto di apparenzeIl vero è relativo a quel momento, saiTi prometto il mare con uno shottino d’acquaNon ti dico quel che è vero, non fare altrettantoVuoi sapere cos’è vero, cos’è vero?Ti amo solo per non pensare ad altroNon partirò con la mia barca quando scende il soleNon partirò di notte con il mare mossoE io che ti avrei scritto un libro, sì, e con che paroleMa ho macchiato sul finale pagine di rossoSarò la tua sciccheria, ma ne uscirei stupidoNon posso farti stare, ma ci diamo appuntamentoTi farò stare male per farti sentire unicoNon posso catturarti, ma catturerò il momento [Ritornello 2: Giuliano Sangiorgi & Madame]Non è vero (Non è vero ciò che dico)Non è vero (Amore, ascoltami lo stesso)Non è vero (Tanto non è vero niente)Non è vero, non è vero (Non è vero niente, non è vero niente)È vero (Vuoi sapere cos’è vero?)Tutto quello che non è mai vero (Cos’è vero?)È vero (Tanto non è vero niente)Quando io ti giuro che sono sincero (Tanto non è vero niente)(Non è vero ciò che dico) Non è vero(Amore, ascoltami lo stesso) Non è vero(Tanto non è vero niente) Non è vero(Tanto non è vero niente, non è vero niente) Non è vero, non è vero(Non è vero nie—).