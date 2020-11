Kylie Minogue sbanca con Disco in Inghilterra: record assoluto per la popstar

Kylie Minogue sbanca con Disco in Inghilterra. Il quindicesimo album in studio della celebre artista ha debuttato al vertice con 55.000 copie, il più grande risultato del 2020 fino ad oggi. Record assoluto per la popstar australiana naturalizzata britannica. Disco è l’ottavo album numero 1 nel Regno Unito ed è il migliore debutto della famosa e amatissima cantante negli ultimi 10 anni, da Afrodite del 2010.

Ora ha stabilito un nuovo primato nella classifica Uk, diventando la prima artista donna a segnare un numero 1 nella chart degli album ufficiali del Regno Unito in cinque decenni consecutivi: negli anni ’80, ’90, ’00, ’10 e ’20.

Kylie Minogue ha commentato così la notizia: “Official Charts Company, grazie mille! DISCO è entrato in classifica al numero 1! Non so cosa dire, sono senza parole, grazie a tutti coloro che hanno supportato questo album e questo progetto, per me significa tutto. Sono così commossa che sia arrivato ai vostri cuori. Lo adoro!”.

Con questo ottavo numero 1, Kylie ora supera anche artisti come Elton John, Cliff Richard e George Michael nella classifica di tutti i tempi con il maggior numero di album in vetta nel Regno Unito.

La discografia di Kylie Minogue

1988 – Kylie

1989 – Enjoy Yourself

1990 – Rhythm of Love

1991 – Let’s Get to It

1994 – Kylie Minogue

1997 – Impossible Princess

2000 – Light Years

2001 – Fever

2003 – Body Language

2007 – X

2010 – Aphrodite

2014 – Kiss Me Once

2015 – Kylie Christmas

2018 – Golden

2020 – Disco