Lady Gaga annuncia il suo tour mondiale: a settembre sarà a Milano

Lady Gaga sarà anche a Milano, a settembre 2017, per una tappa del suo nuovo tour mondiale! Lo ha annunciato la stessa cantante dopo la performance del Super Bowl di domenica sera. Il Joanne World Tour, organizzato per promuovere il recente album Joanne, comincerà il 1° agosto da Vancouver, in Canada, e sbarcherà poi in Europa a settembre.

Il 26 settembre Lady Gaga sarà anche a Milano per un unico show al Mediolanum Forum. A novembre e dicembre il tour ripartirà per il Nord America. I biglietti per Milano saranno in vendita a partire dalle 10:00 di lunedì 13 febbraio tramite il circuito TicketOne: gli iscritti a My Live Nation potranno accedere ad una prevendita dedicata, dalle 9:00 di giovedì 9 febbraio alle 17:00 di venerdì 10 febbraio.

Altri concerti si terranno a Barcellona, Parigi, Zurigo, Amburgo, Berlino e Colonia. Si tratta di un vero e proprio evento, dato che Lady Gaga non organizza un tour dal 2014.