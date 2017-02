Lana Del Rey torna con un nuovo singolo: Love

Lana Del Rey è tornata: questa volta, il suo nuovo singolo, Love, è una ballad meno cupa del solito, più dolce e romantica. Love è il primo estratto del suo quinto album di studio dal titolo, finora, sconosciuto. Il brano è stato scritto dalla stella Lana insieme all’autrice di Born To Die Emile Haynie e all’autore di Summertime Sadness Rick Nowels.

Il brano sta avendo già un grande successo online; inizialmente, avrebbe dovuto chiamarsi Young and In Love, titolo che si dice sarà dato all’album. A Los Angeles Love è stato pubblicizzato con dei manifesti quasi cinematografici che avevano destato la curiosità dei tanti fan della cantante, già prima che il singolo arrivasse online.

È stato rilasciato anche il video, diretto da Rich Lee, autore famoso per aver diretto i video di Black Eyed Peas, Rihanna, Eminem e moltissimi altri. La traccia è ispirata agli anni Sessanta, così come anche il video, contenente scene in bianco e nero alternate a sequenze a colori.