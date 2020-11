L’ultima volta è il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia ed è il terzo singolo estratto dall’album 17, pubblicato lo scorso 18 settembre e già certificato Disco d’Oro dalla Fimi, dopo Malandrino e Medaglia. L’ultima volta vede la partecipazione di Massimo Pericolo ed è stato prodotto dai 2nd Roof. Il video ufficiale è stato pubblicato il 21 ottobre 2020, giorno in cui il singolo è entrato anche in rotazione radiofonica.

Il video, diretto da Igor Grbesic e Marc Lucas (Damn Films), è stato girato all’interno di un carcere . Il testo della canzone racconta la storia di un’amicizia tra chi, nella vita, con il trascorrere degli anni, ha raggiunto il successo e chi, invece, non è riuscito a liberarsi dalla malavita.

Il brano è maggiormente autobiografico per Massimo Pericolo che, come sappiamo, ha vissuto in prima persona l’esperienza del carcere.

L’ultima volta di Emis Killa e Jake La Furia feat. Massimo Pericolo: il video