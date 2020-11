Pioverà per sempre? è il nuovo singolo di Sethu: il video ufficiale

Pioverà per sempre? è il nuovo singolo di Sethu per Virgin Records (Universal Music Italia). Pioverà per sempre? arriva dopo i due singoli pubblicati tra primavera ed estate, “Blacklist” e “Calmo”. L’artista savonese classe 1997 dà voce ancora una volta a una produzione musicale del fratello gemello JIZ e, il video dalle atmosfere oscure e notturne diretto da Claudia Campoli e Alice Fassi, accentua le immagini e gli stati d’animo presenti nel testo, sfruttando la scrittura di Sethu, che è sempre molto suggestiva.

“Il brano – racconta l’artista – nasce dal fatto che ho sentito spesso la frase ‘non può piovere per sempre’ e, altrettante volte, ho pensato a come nemmeno le rassicurazioni di chi ti sta accanto possano bastare a farti vedere in modo meno oscuro ciò che hai intorno a te o dentro di te. Partendo da questo, insieme a mio fratello Jiz, ho deciso di svelare al pubblico un aspetto che c’è sempre stato nella mia musica ma che ultimamente ha avuto meno spazio: il mio lato più melodico e riflessivo. Come dico sempre, sono molto interessato a muovermi tra i generi e gli stili cercando di non inquadrarmi in un’unica via”.

Già negli ultimi due anni, nel percorso da indipendente, Sethu ha messo in luce la sua versatilità artistica, una predisposizione naturale verso quella che definisce “liquidità musicale”, qualità quanto mai contemporanea che gli permette di esprimere liberamente vari umori e stati d’animo, spaziando tra stili diversi. “Pioverà per sempre?” esprime il suo lato melodico e ribadisce la sintonia e la complementarietà che SETHU condivide con suo fratello gemello JIZ: ormai da anni i due creano musica insieme e questa passione li unisce in una maniera ancora più stretta di quanto si possa immaginare.

Pioverà per sempre? di Sethu: il video ufficiale