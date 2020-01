Map of the Soul: 7 è il nuovo album dei BTS, che uscirà il 21 febbraio, ed è stato anticipato dal singolo “Interlude: Shadow“. “I fan di tutto il mondo sono ansiosi di scoprire come la storia continuerà dalla puntata precedente – ha rivelato il portavoce del gruppo musicale -, che ha esplorato il messaggio di trovare gioia nell’amore e di come arrivare al mondo”.

Oltre all’album “Map of the soul: 7”, il 2020 regalerà ai fan della band un tour mondiale. Inoltre tra le novità di quest’anno c’è anche una nuova collaborazione realizzata da RM dei BTS insieme a Younha, cantante sudcoreana classe 1988, mediante il brano inedito “Winter Flower”.