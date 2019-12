Matteo Bocelli non parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Il figlio del celebre cantante Andrea Bocelli ha smentito la sua presenza alla 70esima edizione della kermesse canora mediante un post condiviso sul suo profilo Twitter.

Il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus è in programma su Rai1 dal 4 all’8 febbraio in diretta dal teatro Ariston. Matteo ha ringraziato le testate giornalistiche che hanno rilanciato il rumor sulla sua partecipazione al Festival della canzone italiana, ma ha voluto fare chiarezza su Twitter.

“Vorrei davvero ringraziare per l’entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori – ha cinguettato Bocelli junior -, ma devo purtroppo smentire ogni presunta indiscrezione riguardo la mia partecipazione al festival di Sanremo 2020″.

La lista dei 22 Big in gara sarà comunicata ufficialmente il 6 gennaio durante la puntata speciale di I soliti ignoti, in onda su Rai1 in prima serata.