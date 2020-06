Nella Pancia della Balena è il nuovo singolo di Samuel Heron con i The Kolors: il significato

Nella Pancia della Balena è il nuovo singolo di Samuel Heron con i The Kolors. Rappresenta il primo singolo che il rapper ha pubblicato su etichetta Polydor/Universal Music. Il brano del rapper e produttore spezzino, ex dei Bushwaka, (duo formato insieme ad Highsnob) è già disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 29 maggio scorso.

Per questo brano ha collaborato con Michele Canova, noto produttore che, per quanto riguarda gli artisti rap/trap italiani, in passato, ha già lavorato con Baby K, Fabri Fibra e la Dark Polo Gang.

Samuel ha spiegato il significato del testo della canzone: “Nella Pancia della Balena, rappresenta metaforicamente la nostra abitazione, unico ambiente in cui siamo in grado di sentirci sicuri e protetti. Nei momenti più difficili, proprio come in questo periodo, sono i luoghi famigliari, il rifugio più sereno per ripararsi dalla bufera. Stando a casa, abbiamo imparato a recuperare il tempo perduto, riflettendo su quello che è veramente importante nella nostra vita”.

Per poi aggiungere: “In questo brano, c’è molto del mio vissuto, ricordi d’infanzia e più recenti s’intrecciano in un tutt’uno davvero singolare, dando vita ad emozioni vere e sincere che prendono forma attraverso le parole, la forza dell’immaginazione e della musica”.

Ha poi concluso: “In una realtà logorata da molteplici problematiche, il brano diviene un grido di speranza e al tempo stesso un invito a liberarsi da fardelli inutili per vivere a pieno la propria esistenza, dando valore ai piccoli gesti quotidiani e riscoprendo priorità essenziali che troppo spesso davamo per scontato”.