Non c’è è il nuovo album di Edoardo Bennato: la tracklist

Non c’è è il nuovo album di Edoardo Bennato. Ben 8 brani inediti, 15 successi e collaborazioni con Morgan, Clementino e il fratello Eugenio. Il nuovo progetto discografico del celebre cantante è già disponibile dal 20 novembre su cd, doppio vinile e in digitale.

Bennato ha scelto 20 canzoni nella versione cd e con ben 23 brani nella versione doppio lp, in Non C’è sono presenti sia brani tratti dal vecchio repertorio del famoso e popolare artista che canzoni più attuali (8 canzoni inedite).

Ai giornalisti ha dichiarato: “Ho voluto fare un album con 23 canzoni perché era giusto ricantare brani come Bravi Ragazzi che sembra scritto ieri sera, sembra la colonna sonora di quello che stiamo vivendo in questi giorni. Non c’è soluzione di continuità tra i brani della prima ora e quelli scritti due mesi fa circa. Sono complementari tra loro. Anche Salviamo il Salvabile sembra scritta ieri ed è una canzone della primissima ora. Durante i concerti, mi sono reso conto che le canzonette della prima ora si completano con le canzoni di adesso. Forse ho esagerato. I pezzi sono troppi in questo album – ha aggiunto -, ma non ho saputo rinunciare a nulla. Ho scelto i brani che, secondo me, sono più attuali. Anche la copertina dell’album è come se fosse una prima pagina di giornale. Il metodo con il quale ho scelto queste canzoni somiglia quasi ad un concept album”.

Edoardo Bennato ha lavorato con il fratello Eugenio nell’inedito La realtà non può essere questa, con Morgan nella rivisitazione di Perché, e con Clementino, nell’inedito L’uomo nero.

Non c’è di Edoardo Bennato: la tracklist dell’album

1 – Non c’è

2 – Salviamo il salvabile

3 – La bella addormentata

4 – Non farti cadere le braccia

5 – Mangiafuoco

6 – Il mistero della Pubblica Istruzione

7 – Bravi ragazzi

8 – L’isola che non c’è

9 – Cantautore

10 – Geniale

11 – Le ragazze fanno grandi sogni

12 – Un giorno credi

13 – La verità

14 – Italiani

15 – L’uomo nero (con Clementino)

16 – Tutti

17 – Maskerate

18 – Perché (con Morgan)

19 – La realtà non può essere questa (con Eugenio Bennato)

20 – Signore e signori