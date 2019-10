Nuovo album in arrivo per Eminem. La notizia è stata diffusa dal 44enne rapper e produttore discografico 50 Cent, pseudonimo di Curtis James Jackson III. In un’intervista rilasciata al The Hollywood Reporter ha rivelato che sta collaborando a una nuova traccia che sarà presente nel disco del rapper: “Ho ricevuto un altro pezzo da Eminem che mi ha mandato per il suo nuovo album”. La notizia ha mandato in estasi i fan del rapper americano.

In precedenza a Real 92.3, 50 Cent aveva rivelato: “Mi ha inviato un brano, ora, lui ci lavora. Ha delle cose in ballo, amico… è ancora l’artista di rap più quotato al mondo”.

L’ultimo album del famoso e popolare artista americano Eminem, Kamikaze, era stato inaspettatamente rilasciato, senza alcuna promozione o avviso, nell’agosto 2018.

Redazione-iGossip